نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلن عن حصوله على الجنسية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية، وقال أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر أنه خصل على على الجنسية السعودية ليصبح مزدوج الجنسية.

ووجه أديب الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز ملك خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وعبر أديب عن سعادته عن حصوله على الجنسية السعودية وأنه يعمل في حقل الإعلام السعودي منذ ثلاثين عاما، على قناة ال art ثم في mbc، مضيفا: «تم الإنعام عليا بهذه الجنسية العظيمة»، معبرًا عن حبه الشديد للسعودية وللشعب السعودي، وأن يساهم في توطيد العلاقة بين مصر والمملكة.