نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل عمرو أديب أول إعلامي مصري يحصل على الجنسية السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل عمرو أديب أول إعلامي مصري يحصل على الجنسية السعودية؟.. بعدما أعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" أنه حصل على الجنسية السعودية مشيرًا نحو احتفاظه بالجنسية المصرية، يسأل الكثير سؤالًا واحدًا: "هل عمرو أديب أول إعلامي مصري يحصل على الجنسية السعودية؟"

يسأل الكثير سؤالًا واحدًا: "هل عمرو أديب أول إعلامي مصري يحصل على الجنسية السعودية؟"

وفي تعليقه، وجه عمرو أديب الشكر إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة، معبرًا عن امتنانه لتكريمه بمنحه هذه الجنسية العظيمة، كما على حبه الشديد للسعودية وتقديره الكبير للشعب السعودي، مع التعبير عن رغبته في تعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تعرف على سيرة الدكتور عمرو عوض الله

هل عمرو أديب أول إعلامي مصري يحصل على الجنسية السعودية؟.. عمرو عوض الله هو مهندس ورائد أعمال مصري أمريكي سعودي، وُلد في أكتوبر 1970. حاز على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة في عام 1992، تلاها حصوله على درجة الماجستير في هندسة الحواسيب عام 1995 من نفس الجامعة، ثم حقق الدكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد في عام 2007.

عمل عمرو عوض الله كمؤسس ومهندس للنظم في شركة "فيفا سمارت" بين عامي 1999 و2000، وشغل منصب نائب رئيس الهندسة الاستخباراتية الإنتاجية في شركة "ياهو" بين عامي 2000 و2008. في عام 2008، كان ممولًا مقيمًا لشركاء "أكسل"، وأصبح عضوًا في "Diagnosoft" حتى عام 2015. خلال الفترة من 2008 إلى 2019، شغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "كلاوديرا"، وكان عضوًا في "جوجلكلاود" من 2019 حتى العام الجاري.

محمد علي جودت وعمرو عوض الله

محمد علي جودت.. اقتصادي ألف كتاب في حلِّ السعادة

هل عمرو أديب أول إعلامي مصري يحصل على الجنسية السعودية؟.. محمد علي جودت، وُلد في مايو 1967، وهو أحد رجال الأعمال المشهورين في مجال الاقتصاد، ويُعد واحدًا من أبرز المستثمرين في الوطن العربي ودول الخليج. بدأ حياته العملية بدراسة الهندسة المعمارية، وحاز على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ماستريخت للإدارة. عمل في عدة شركات برمجيات كبيرة مثل مايكروسوفت وجوجل، حيث شغل مناصب قيادية بارزة.

كان محمد علي جودت أحد المسؤولين السابقين في شركة "جوجلاكس"، وهو مؤلف كتاب "حل السعادة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد وفاة ابنه. يشغل حاليًا منصب المدير الإقليمي لشركة "BAT" ونائب الرئيس لقطاع الأسواق الناشئة، وقد شغل عدة مناصب مرموقة في شركات مثل ميكروسوفت وجوجل.