أحمد جودة - القاهرة - لم تكن بدايته الكاميرا.. ولكنها مؤهلاته

عمرو أديب.. من هو ملك الإعلام المصري الحاصل على الجنسية السعودية؟.. يستحق لقب ملك الإعلام المصري، فلربما جئت بلفظة التوك شو؛ لتتذكر اسمه اللامع، إن كنت أحد خريجي كليات أو أقسام الإعلام، يسألك البسطاء وربما العلماء: هل ستصير مثل الأستاذ الإعلامي عمرو أديب؟

يتبادر لدينا اسم عمرو أديب؛ وذلك نظرًا لارتباط اسمه بالعديد من برامج التوك شو

عمرو أديب.. من هو ملك الإعلام المصري الحاصل على الجنسية السعودية؟.. يتبادر لدينا اسم عمرو أديب كأيقونة؛ وذلك نظرًا لارتباط اسمه بالعديد من برامج التوك شو، ناهيك ظهوره على عدة شاشات وفضائيات عربية متصدرًا، أبرزها مجموعة قنوات SHOW TIME، تلك الشبكة التلفزيونية العالمية التي تقدم خدمات اشتراكات مدفوعة، وذاع صيها في بداية الألفية الثالثة، وكذلك شبكة قنوات ON.

المنتج السيد طارق الكاشف وجد فيه شخصية حوارية تجيد الوقوف أمام كاميرة التلفاز

أهم البرامج التي قام الإعلامي عمرو أديب بتقديمها

لم يبدأ عمرو أديب في تقديم البرامج سريعًا.

في تقديم البرامج سريعًا. لكن المنتج السيد طارق الكاشف وجد فيه شخصية حوارية تجيد الوقوف أمام كاميرة التلفاز.

فاقترح عليه تقديم برنامج توك شو.

وبالفعل بدأ عمرو أديب بتقديم البرنامج في القاهرة في عام 2000.

وبالرغم من كل الانتقادات التي طالته إلا أنه ما زال يحتل أعلى المراكز في المشاهدات.

عمل في برنامج ARABS GOT TALENT حيث كان أحد لجان تحكيم البرنامج وهي الانطلاقة الأولى لعمرو أديب عربيا.

عمل على تقديم برنامج الحكاية الذي يصدح صداه مع كل حلقة يقدمها.

من هو الإعلامي عمرو أديب؟

عمرو أديب.. من هو ملك الإعلام المصري الحاصل على الجنسية السعودية؟ .. عمرو أديب هو إعلامي مصري.

.. عمرو أديب هو إعلامي مصري. من مواليد عام 1963 من شهر أكتوبر.

زوج المذيعة ومقدمة البرامج لميس الحديدي .

. متزوج من عام 1999م.

لديه من لميس طفل يدعى نور الدين وهي ليست المرة الأولى له بالزواج.

فسبق وتزوج من أماني سوكا وهي أم طفله الثاني خالد ويقطن في القاهرة.

درس الإعلام في جامعة فكتوريا في القاهرة.

من عائلة فنية.

والده السيد عبدالحي أديب السيناريست الشهير.

لديه من الأخوة اثنين؛ المخرج عادل أديب والإعلامي عماد أديب.

عمرو أديب.. من هو ملك الإعلام المصري الحاصل على الجنسية السعودية؟

كيف كانت بداية مسيرة عمرو أديب الإعلامية؟

لم يبدأ الإعلامي عمرو أديب مسيرته الإعلامية في الإعلام.

أقدم على التمثيل في شبابه.

كان من المشاركين في فيلم كوكب الشرق التي قامت بدورها السيدة فردوس عبدالعزيز.

كانت له مشاركات خجولة في بعض المسلسلات.

لكن لم يبرع عمرو أديب في التمثيل.

فاتجه إلى مهنة تقديم البرامج حيث ترأس محطة نجوم FM.

شارك في إدارة موقع GOOD NEWS.

عمل كمحرر في صحيفة البلد وغيرها الكثير التي صنعت من عمرو أديب ما هو عليه الآن.

كل ما سبق لا يخلو من كونه سببًا كبيرًا لحصول الإعلامي عمرو أديب على لقب ملك الإعلام المصري، الذي صال وجال بين فضائياته ومنوعاته، معربًا عن هيكل إعلامي يتحرك، ولكنه هيكل بشري يحمل الكثير من الخبرات والمفاهيم الفنية الإعلامية، لا سيما التليفزيونية.