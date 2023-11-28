نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات السابق: وزارة الاتصالات كانت جزءا فاعلا من التطوير التكنولوجي للعملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن وزارة الاتصالات كانت جزءا فاعلا من عملية التطوير التكنولوجي للعملية التعليمية، بداية من البنية الإساسية من توصيل المدارس بالفايبر أو قدرة الشبكات على التحمل ورأينا في أجهزة التابلت.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة كان لها دور مهم جدا في شكل تطوير عملية التعليم، التي تقوم على 4 أعمدة، أولها المدرس، وهو خريج كلية التربية، وبالتالي تطوير المناهج في كلية التربية لتواكب التكنولوجيا.

وأوضح أن الجزء الثانية من المنظومة هو كثافة الفصل، التي يجب أن تقل، والجزء الثالث هو الإدارة في المدرسة، كيف تبني هرما إداريا متطور تكنولوجيا، والجزء الرابع هو المناهج وهذا في اختصاص وزارة التعليم وليس الاتصالات.