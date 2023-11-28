نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات السابق: قاعدة البيانات الموحدة في الدولة تعود بالنفع على المواطن في كل الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن مشروع تحديث قواعد بيانات الدولة وفر ربطا بين كل بيانات الوزارات وأصبح متاحا لكل الهيئات، وأصبحت المعلومة متوفرة لدى كل مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بجانب أن قاعدة المعلومات تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار الصحيح، فهي تفيد المواطن في تحديث التحول الرقمي، الذي سيعود بالنفع عليه عبر الكثير من الخدمات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الأساسي والمحرك لإنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة، وهو متابع جيد جدا ولا ينسى ودائما يسأل عما دار الحديث عنه سابقا، وبالتالي أصبح محركا لمشروع قواعد البيانات.