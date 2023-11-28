حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 29-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج

عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها

عاطفياً: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصاً بعد رغبته في التخلي عنك والرحيل

صحياً: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يتحدث عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني

عاطفياً: أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك على الرغم من المجازفة والعراقيل

صحياً: تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: القمر الجديد يف برج القوس يجعلك تتأكد من بعض الأمور وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات

عاطفياً: لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا لم يكن هادئاً، فهذا سيزيده غروراً مع مرور الوقت

صحياً: لا تناور أو تحاول التهرب من تطبيق ما وصفه لك الطبيب للتخلص من الأوجاع في مفاصلك

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء

عاطفياً: من الممكن أن تتلقى عرضاً للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دوراً في أحداث هذا اليوم

صحياً: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة المؤذية لصحتك

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك

عاطفياً: تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، لكن عليك أن تكون واضحاً ودقيقاً لإقناعه بوجهة نظرك

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يدفعك إلى المغامرة، ويتحدث عن غراميات وأجواء عذبة وتترك انطباعاً جيداً لدى المحيط

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما

صحياً: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلاً من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو التزلج

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: يشكل المثلث بين جوبيتير وساتورن طالعاً جيداً مع القمر الجديد في القوس، ما قد يعني ربحاً مادياً أو عملاً فريداً تخرج به

عاطفياً: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق

صحياً: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: القمر الجديد في برجك يشير إلى مرحلة جديدة تعيشها، أو إلى دورة فلكية مميزة تعدك بالنجاح، وتتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جداً

صحياً: هل أجمل من أن تكون مشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم

عاطفياً: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات.

صحياً: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلباً على وضعك الصحي، حذار

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما

صحياً: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 29-11-2023

مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يدعوك إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها

عاطفياً: يطلب الشريك إيضاحات محددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له

صحياً: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقاً