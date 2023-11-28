الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية: شبورة مائية وزيادة الإحساس بالبرودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 09:36 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام الماضية حدثت تقلبات جوية، ما بين نشاط الرياح المحملة بالأتربة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية وتساقط الأمطار، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنه منذ اليوم ستنخفض سرعات الرياح بشكل كبير، واستقرار في معظم محافظات الجمهورية، ولكن يستمر انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر.

تابعت "غانم"، أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام القادمة، هي الشبورة المائية، التي تظهر على أغلب الطرق الزراعية، السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولن تؤثر في حركة المرور، خلال فترة الصباح الباكر.

نصحت "غانم"، بارتداء الملابس الشتوية، خاصة في فترات الصباح الباكر، أو عند العودة من العمل خلال فترات الليل الباكر، مضيفة: "سنشهد إحساساً بالبرودة خلال الأيام القادمة، للدخول في فصل الشتاء.