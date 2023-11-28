"وزير التعليم العالي يفتتح باب شراكات تعليمية جديدة مع جامعة إكستر البريطانية

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أحمد جودة - القاهرة - في لقاء استثنائي بين د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ووفد جامعة إكستر البريطانية، تم استعراض أوجه التعاون الأكاديمي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه.

أكد الوزير عاشور على أهمية التعاون الدولي في تعزيز مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين القطاع التعليمي ورفع مستوى الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد شراكة مهمة بين جامعة إكستر البريطانية وجامعة عين شمس الأهلية، مع التركيز على تبادل الخبرات والعلوم بين الجامعات لرفع مستوى التعليم.

من جانبه، أشاد وفد جامعة إكستر بجودة العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، وأكد على استمرار التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي لصالح الجانبين.

اللقاء استعرض أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات تخدم خطة التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030، وضرورة ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، واستفادة الطلاب من التعليم الأجنبي المتميز في مصر.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود المكتب الثقافي المصري بلندن، للتواصل والتعاون مع الجامعات البريطانية بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين.