نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرفة الشركات السياحية في بيان صحفي لها أن شركات السياحة تواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام.

وأكدت غرفة السياحة أن تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين مفتوح حتى يوم 4 يناير المقبل حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج.

وناشدت الغرفة المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات ومدن الجمهورية والبعد تماما عن السماسرة والوسطاء ضمانا لحقوق المواطنين وحرصا علي راحتهم وسلامتهم.

ممنوعون من الحج

وكانت غرفة شركات السياحة قد حددت الاشتراطات الصحية وفقًا لوزارة الصحة المصرية لموسم الحج 2024، وتضمنت عدم التصريح بالسفر لـ مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض ( القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام، والحوامل فى الشهر الأشهر الأولي والأخيرة، والأمراض النفسية، والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

تطعيمات مطلوبة

أما فيما يخص التطعيمات المطلوبة لموسم الحج فقد أكدت وزارة الصحة إنه ا تشمل، تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 5 سنوات، التوصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.