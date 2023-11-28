وزير التنمية المحلية يعلن إنشاء منصة إلكترونية لـ"السياحة الريفية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:36 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن بدء العمل في إنشاء وإطلاق منصة إلكترونية تحوي خريطة القرى التي يمكن أن تستقبل السياح من مختلف دول العالم وذلك بهدف العمل على الترويج ل "السياحة الريفية".

وجاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي والذي تعقده وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور وزير السياحة والآثار وقيادات الوزارة وعدد من السفراء وممثلي القطاع الخاص.

أشار اللواء هشام آمنة إلى أن تلك المنصة من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة الريفية في مصر، والعمل على زيادة الوعي السياحي لدى سكان القرى التي يمكن أن تستقبل وتستوعب سياح العالم.

وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية حريصة على تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي مما سيحقق للدولة أهدافها التنموية، وخلال السنوات السابقة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم انجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي والأثري، مؤكدًا على أن الدولة سعت وعملت على خلق البيئة المواتية والبنية التحتية الملائمة لاستيعاب تلك المشروعات.

كما أشار إلى أن من بين تلك المشروعات هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يضم أكثر من 25 نقطة في مختلف المحافظات.