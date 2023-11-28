نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعا للمشاركة.. وزير الخارجية يتابع استعدادات الانتخابات الرئاسية بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تابع وزير الخارجية سامح شكرى، استعدادات البعثات الدبلوماسية التى ستجرى بها الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين.

جاء ذلك بمناسبة قرب بدء تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023،وعددها 137 لجنة فرعية فى 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية، اليوم، المصريين فى الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة هي حق وواجب وطنى يكفله الدستور.

وثمن شكرى التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التى قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية فى بعثاتنا فى الخارج.

وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة فى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج فى تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم فى ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، التى تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة فى متابعة الانتخابات.

جدير بالذكر أن عملية التصويت فى البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجري فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها فى الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.