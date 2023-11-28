إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التي أقيمت علي مدار يومي ٢٦ - ٢٧ نوفمبر الجاري بجامعة حلوان، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" بمشاركة (٥٥) طالبًا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و(٢٢) مشرفا ومشرفة، ومدربًا.

و قد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ رييان خالد أحمد، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم أحمد إبراهيم أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ يارا خالد محمد عبدالباري، جامعة حلوان.

** نتائج الطلاب:

-المركز الأول: الطالب/ محمد وائل، جامعة الدلتا.

- المركز الثانى: الطالب/ بيشوي فايز، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب/ فارس عبدالعليم نعنوش، جامعة السلام.