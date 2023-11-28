الرئيس السيسي يطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

وتابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.