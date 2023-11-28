نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتسهيلات.. "المهندسين" تجرى قرعة لـ212 وحدة بالقاهرة الجديدة السبت القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري النقابة العامة للمهندسين السبت القادم 2 ديسمبر 2023، بمقرها 30 شارع رمسيس، قرعة علنية لبيع 212 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، نصف تشطيب، بتسهيلات فى السداد حتى 6 سنوات دون فائدة، والتسليم فورى.

وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترا إلى 185 مترا بواقع عدد 13 وحدة مساحة 130 متر مربع، وعدد وحدتين مساحة 135 مترا مربع و181 وحدة مساحة 155 متر مربع وعدد 16 وحدة مساحة 185 متر مربع.

ومن المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرا بمسرح النقابة العامة بالدور الأرضي، 30 شارع رمسيس.

واتاحت النقابة شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/11/2023.

المشروع عبارة عن تجمع سكنى (كمبوند) مقام على مساحة 44،50 فدان ويقع على بعد خمس دقائق من الجامعة الأمريكية، محاط بسور خارجى به 3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج، ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية ( 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وكل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضى وثلاثة أدوار. ويحتوى المشروع على منطقة خدمات (نادى اجتماعي – مبنى إداري – مسجد).

وتؤكد النقابة على أن حضور فعاليات القرعة يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للتسجيل، على أن تبدأ إجراءات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، كما تؤكد على حضور المهندس بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل.