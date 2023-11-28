نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء: اختلال الأملاح المعدنية يؤثر على الصحة العامة للجسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة الدواء المصرية، إن الأملاح المعدنية تعد من أهم العناصر المفيدة لجسم الإنسان؛ لأنها تساعد في نمو الجسم، وتنظيم الوظائف الحيوية، وأي اختلال فيها يكون ليه تأثير على الصحة.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": المعادن تنقسم إلى معادن رئيسية مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، ومعادن ثانوية مثل الحديد والزنك واليود.

ونصحت الهيئة بضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحافظ على وجود الأملاح المعدنية بنسبها المعينة في الجسم.