مع بدء العد التنازلى لانتخابات الرئاسة.. كيف يدلى المصرى بالخارج بصوته؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تنطلق يوم الجمعة القادمة الموافق 1 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج وتستمر حتى 3 ديسمبر، وفى الداخل لمدة ثلاثة أيـام أيضا 10 و11 و12 ديسمبر.

وحددت المادة الدستورية 140 مدة ولاية رئيس الجمهورية المُنتخب، مع التأكيد على عدم جواز شغله أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، حيث تقضى بأن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وينتخب رئيس الجمهورية وفقا للمادة (143) من الدستور، عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وعن آلية تصويت المصريين بالخارج، تجيب الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو الأتى:

1- يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه.

2- يقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سار الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ليحصل على بطاقة اقتراع.

3- يتوجه ببطاقة الاقتراع إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة اسم المرشح الذى يختاره.

4- يطوى البطاقة ووضعها فى صندوق الاقتراع باللجنة.

5- يوقع فى كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

يجب التأكيد إلى أن اثبات شخصية الناخب امام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية يكون عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.