الهيئة الوطنية: تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التى سيدلى المصريين بالخارج فيها باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتضمن القرار رقم 32 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج على ان يكون مقرها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.

وتكون مهمة اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وعددها 137 لجنة فى 121 دولة، وحصر العددى لمن شاركوا فى التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.

وتقوم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج بارسال العدد الحصرى الى الهيئة الوطنية للانتخابات لاضافته الى نتيجة الداخل واعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

وتجرى عمليات التصويت فى الخارج على مدار ايام الجمعة والسبت والاحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت كل دولة وهو ما يعنى أن تبدأ لجنة الانتخابات فى دولة نيوزيلندا فى التصويت فى التاسعة صباح يوم الجمعة.

وتضم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج فى عضويتها كل من القاضي شادى ممدوح رياض مصطفى والقاضي شريف صديق عبد العزيز واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان والمستشارة نرمين نبيل أسمر إبراهيم والقاضي علاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل والمستشار وليد محمود على إبراهيم عمر والمستشار محمد أحمد محمد محمد عبد العال والمستشارة إنجى هشام عبد السلام حسن بدوى والمهندس محمود أحمد محمود مزروع والمهندس كريم عادل محمود فرج.

كما تضمن القرار تشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية على النحو الوارد بالكشوف.