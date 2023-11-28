نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقرب بدء الانتخابات الرئاسية.. وزير الأوقاف يوجه رسالة للمصرين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة إلي المصرين بالخارج بخصوص قرب بدء الانتخابات الرئاسية.

قائلا: مشاركة المصريين الواسعة بالخارج في الاستحقاقات الوطنية الدستورية بما فيها الانتخابات الرئاسية هي لون من الوفاء لوطنهم والتعبير عن اهتمامهم بقضاياه.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تبدأ يوم 1 ديسمبر وتستمر ثلاثة أيام للمصرين بالخارج وتتم بالداخل يوم 10 وتمتد ثلاثة أيام أيضا.