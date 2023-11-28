نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم.. وزير الأوقاف يعلن موضع خطبة الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 1/12 التي ستكون عن "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم ".

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

الخطبة

الخطبة