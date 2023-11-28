الجالية المصرية بالسعودية: الإقبال على صناديق الانتخابات سيكون تاريخيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - قال عادل حنفي، أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة بها أكبر عدد من الجالية والذي يصل إلى نحو 3 ملايين مواطن ومواطنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم توفير سيارات متنقلة لنقل المواطنين من منازلهم إلى اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم، لافتا: "العالم بأكمله سيشهد عرسًا تاريخيًا في الانتخابات المصرية المقبلة".

وأوضح أن المصريين في الخارج يتمتعون بحس وطني مرتفع بصورة كبيرة، ولهذا الإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون تاريخيًا.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج محبون بصورة كبيرة للرئيس السيسي، ودعا المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعدم اتباع الفكر السلبي المتمثل في التكاسل عن التصويت.

وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبى نداء المصريين في الخارج بعدما طالبنا بأن تكون لدينا وزارة خاصة بنا حتى يكون التواصل مع الدولة بشكل مفعل وسريع، وأيضًا الدولة المصرية وافقت على الكثير من الإجراءات الخاصة بأعمالنا، ولهذا حان الوقت لأن نرد الجميل لهذا الرجل العظيم.