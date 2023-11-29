حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 30-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 30-11-2023

مهنياً: اجواء نارية بامتياز تحعلك تتحمس للركض في كل الاتجاهات وتجد حلولا لكل المشاغل العالقة فانت تمتلك الدوافع للنجاح وللوصول الى ما تريد بعيدا عن مشاكل صغيرة مستخدما خبراتك السابقة وعلاقاتك العامة التي تتيح أمامك فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات.

عاطفياً: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجاً قليلاً بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته.

صحياً: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يومياً.

حظك‌‍ اليوم برج الثور الخميس 30-11-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري مع وجود القمر في الحمل والشمس في القوس لذلك ممنوع استعجال القرارات الغير حكيمة ممكن ان تؤثر على امورك المستقبلية او قد تعرضك لمواقف لا تحسد عليها حاول ان تتنازل قليلا كي لا تتعرض لخيبة أمل أو فشل ولا تتهور بالاحكام.

عاطفياً: نظّم حياتك العاطفية فهي الأساس الحقيقي لمستقبلك ولعدم وقوعك في الوحدة مجدداً.

صحياً: لا تقدم على مخاطرة قد تعرّض وضعك الصحي لمشكلات لا تعرف نتائجها.

حظك‌‍ اليوم برج الجوزاء الخميس 30-11-2023

مهنياً: تتخلص مما يزعجك وتدخل مشاريع جديدة يوم يفتح لك آفاقا جديدة وبمنحك التشجيع كذلك يشير الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة انت الاكثر حظا مهنيًا.

عاطفياً: قد يحالفك الحظ وتعبّر عن آرائك وتخرج من الروتين، أو تبدأ قصة رومنسية ومغازلة مع شخص غريب عنك.

صحياً: مارس الرياضات الخفيفة التي لا ترهقك وتسبّب لك ضيقاً في التنفّس.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 30-11-2023

مهنياً: تخف الحظوظ قليلا مع وصول القمر الى الحمل المعاكس ومع وجود الزهرة في الميزان ما يعني نزاعات محتملة او خسائر ربما حاول ان تهتم باعمالك حتى تجد الحلول المنتطقية لكل مشاكلك حاول ان تستفسر وكن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقاً.

عاطفياً: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك.

صحياً: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسياً.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 30-11-2023

مهنياً: من الابراج الرابحة مع وجود الشمس عطارد في القوس والزهرة في الميزان والقمر في الحمل ما يعني ان المجد من اطرافه سيكون من نصيبك كما ان إمكاناتك في الإبداع تساعدك في الكثير من المواقف الحرجة، لذا، عليك السير بهذا الطريق حتى النهاية.

عاطفياً: فرص التقرّب من الشريك تزداد يوماً بعد يوم، فحاول أن تبذل جهوداً مضاعفة ليزداد التواصل بينكما.

صحياً: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شيء.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 30-11-2023

مهنياً: يوم جيد ترتاح مع انتقال القمر الى الحمل الصديق الذي يدعم علاقاتك ويوطد الروابط وفرص الحوار والتفاهم انت تمتلك قوة اقناع او تاثير مباشر على من حولك ما يجعل نجمك يلمع وتحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون اللولب في مهنتك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفياً: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً.

صحياً: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 30-11-2023

مهنياً: الامور المهنية غير مريحة ما يجعلك تشعر بالملل حاول ان تسيطر على شبح القلق والافكار السود وتاكد من قراراتك ولا تجرح من حولك بكلمات صريحة ولا تاخذ قرارات متسرعة او قاطعة وكن متحسبا في كل خطواتك كذلك عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.

عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.

صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 30-11-2023

مهنياً: تبادر بكل شيء جديد دعوة سؤال فانت تمتلك القدرة على استيعاب الامور وتحليلها بشكل واع وقد تخوض منافسة وتنجح في اجتيازها كذلك ان العودة إلى ملفّات الماضي قد تفتح أمامك آفاقاً جديدة تساعدك على مواجهة بعض المصاعب في العمل.

عاطفياً: تحسّن ملموس في العلاقة بالشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات المقرّبين.

صحياً: تختار الحل المناسب الذي يخلّصك من الآلام المزعجة والقلق الذي ينتابك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 30-11-2023

مهنياً: المثلث الفلكي الناري يجعلك من الأبراح الاكثر حظا مع تواجد الكواكب ايضا مجتمعة في برجك ما يجعلك تملك رغبة كبيرة في التغيير والتواصل والتنقلات بحيث يرافقك التفاؤل وقد تفرح لأخبار جيدة حولك إيجابيات كبيرة خاصة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك.

عاطفياً: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، ولا سيّما أنّ أيّ تأخير قد يلحق بعلاقتك بالشريك بعض الضرر.

صحياً: تتوسم خيراً بالعلاج الذي تخضع له، وخصوصاً بعدما استعدت جزءاً كبيراً من عافيتك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-11-2023

مهنياً: يوم بطيء مع الطوالع الفلكية المعاكسة الشمس من القوس والقمر من الحمل ما يسبب بمتغيرات حولك لا تعرف أسبابها حاول ان تتجنب القرارات الحاسمة والقطيعة المفاجئة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء وبروية، فحكمتك مشهود لك بها.

عاطفياً: يعتذر إليك الشريك عن سوء تصرّفه معك، إقبل اعتذاره وافتح صفحة جديدة.

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة في أنحاء مختلفة من جسمك، استشر طبيبك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 30-11-2023

مهنياً: يوم جيد مناسب للخلق والإبداع ما يجعلك مبتسم متفائل حولك المزيد من الاهتمام ربما تقبض مستحقات وتلاقي الحفاوة أينما وجدت إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.

عاطفياً: الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحاً جدّاً، ولا سيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان الثقة.

صحياً: تواظب على الاستمرار في البرنامج الغذائي الذي تتبعه منذ مدة بعدما بدأت تتلمس النتائج المرجوة.

حظك‌‍ اليوم برج الحوت الخميس 30-11-2023

مهنياً: غالبا انت عزيزي الحوت تكره المساعدة والقروض والديون لذلك حاول ان تخفف الاسراف الذي لا داعي له وانتبه لمدخولك من ناحية أخرى تبحث هذا اليوم عن الفرصة المالية المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.

عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية.