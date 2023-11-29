وزير الرى يتابع إجراءات الترتيب لعقد ”إسبوع القاهرة السابع للمياه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم :

- أتطلع دائماً لتحقيق الأفضل بمجهودات أبناء الوزارة ، وأدعو الجميع للإستمرار في بذل الجهد لإنجاح "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي"

- أهمية تعزيز محاور "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بعرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية"

- السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع السابع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين من كافة دول العالم

- العمل على توسعة المعرض المقام على هامش الإسبوع لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات لعرض إبتكاراتها في مجال المياه

- توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسادة أعضاء السكرتارية التنفيذية لإسبوع القاهرة للمياه والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية للإسبوع بحضور السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه ، لإستعراض ما تحقق من نجاحات خلال "إسبوع القاهرة السادس للمياه" والذى عُقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر إكتوبر من العام المقبل ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وخاصة السادة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" ، مؤكداً على تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة ، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" المقترح عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة ٢٠٢٤ ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز محاور "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" ، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم ، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه .

الجدير بالذكر أن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه إشتملت على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و (٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و (٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٥٠) متحدث و (٢٣) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، كما تم تنظيم مسابقات "شباب المبتكرين في مجال المياه" و "أفضل مشروعات التخرج" ، و "أطروحة الثلاث دقائق" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الابتكار في إدارة المياه" .