أخبار مصرية

مجلس جامعة الأزهر يثمن جهود مصر وقطر في تحقيق الهدنة بغزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 01:37 مساءً - أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، عن خالص تقديره للجهود المصرية والقطرية في إنجاح الوساطة، والتدخل لتحقيق الهدنة في الأراضي الفلسطينية.

وحيا المجلس جهود الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الطيب؛ لدعمه الدائم للقضية الفلسطينية وقوافله الطبية والإغاثية لأهالي غزة، كما قدم المجلس الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة التي قامت بتسيير قافلة شاملة خرجت من رحاب الجامعة لمعبر رفح تتضمن ١٢ شاحنة مساعدات إنسانية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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