نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أمام الأهرامات».. أشهر عارضة أزياء في فيديو جرئ تستعرض مهاراتها بكرة القدم (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعارضة لأزياء البرازيلية راكيل بينيتي أحد أشهر عارضات الأزياء في البرازيل أمام أهرامات الجيزة، حيث قامت باستعراض مهاري بكرة القدم.

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ولم يحدد ناشر الفيديو متى تم التقاطه تحديدًا، أو كيف تم تصويره داخل منطقة أهرامات الجيزة، حيث تظهر راكيل في عدة أماكن سواء أمام الأهرامات الثلاثة، أو فوق السور المحيط بأبو الهول، أو في الممر المؤدي له، وهي تستعرض مهاراتها في كرة القدم بنظام الفري ستايل.

البرازيلية راكيل بينيتي

وتُعتبر راكيل من برازيليا واحدة من أبرز الشخصيات الملهمة في عالم كرة القدم الحرة، حيث اشتهرت بمهاراتها المميزة وأسلوبها الفريد. في عام 2016، حققت شهرة واسعة عبر وسائل الإعلام بفضل فيديو يُظهرها وهي تمارس رياضة ركل الكرة بارتداء الكعب العالي. لاقى الفيديو إعجابًا كبيرًا، حيث حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة في أربعة أيام فقط من نشره.

يتابعها حاليًا أكثر من 800،000 متابع على الشبكات الاجتماعية من مختلف أنحاء العالم. ركبت راكيل موجة شهرتها في عدة دول، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا والصين وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وأوروغواي.

بدأت راكيل رحلتها في عالم كرة القدم الفري ستايل عندما كانت في الثامنة، بتشجيع من والدها نيلتون بينيتي. في نفس العمر، بدأت لعب كرة القدم، ومارستها لثلاث سنوات كلاعبة في فريق كورينثيانز تحت 20 سنة للسيدات.

منذ عام 2009، بدأت راكيل العمل كعارضة أزياء وشاركت في حملات وفعاليات عديدة. في عام 2014، تم اختيارها لتكون مساعدة المسرح في دكتور هوليوود، الذي استضافها روبرت راي.

وفي عام 2015، أصبحت الممثلة الوحيدة في البرازيل التي تمت دعوتها للمشاركة في كأس واس للفري ستايل، وهي مسابقة استعراضية تمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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