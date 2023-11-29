نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. صحفيو الوفد يعقدون اجتماعًا استثنائيًا للتوقيع على مطالبهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة النقابية لجريدة الوفد، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا؛ للتوقيع على المطالب التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الاستثنائي الثاني 22 نوفمبر 2023، بحضور نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة النقابية، ورئيس التحرير، ووكلاء النقيب، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء اللجنة النقابية، وقيادات مؤسسة الوفد الصحفية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها في حالة انعقاد دائم، وسيتم تقديم كل التفاصيل إلى الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من الاجتماع.

وأضافت أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الاستثنائي الثالث لها، خلال شهر نوفمبر 2023؛ من أجل تحقيق جزء من حقوق السادة العاملين بمؤسسة الوفد الصحفية.

وأكدت اللجنة أن وحدة الهدف، ووحدة الصف بين جميع العاملين، هو السبيل لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة والقانونية، في ظل وضع متدني للأجور أصبح غير مقبول.

وتقدّمت اللجنة النقابية بالشكر لنقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس النقابة العامة للصحافة، على جهودهم المستمرّة لدعم مطالب الصحفيين بمؤسسة الوفد الصحفية.