نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكافئ عدد من مديري وحدات حماية الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية وذلك نظير جهودهم فى ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة إستجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

وأشار محافظ الجيزة أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية والتى تولى إهتماما بالغا بالنشئ وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية.

مضيفا بأن التكريم يعد تحفيز لمديرى الوحدات لبذل المزيد من الجهد فى هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم فى إبتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.

شمل القرار تكريم كلا من ( شيماء السيد عبدالفتاح مدير وحدة اوسيم)، (سونيا يونس خاطر مدير وحدة الصف)، ( منى عبدالعال مدير وحدة العمرانية )، ( رانيا محمود موسى مدير وحدة إمبابة)، ( أسماء عبدالفتاح بكر مدير وحدة البدرشين)، ( إبتسام الجندى مدير وحدة الهرم ) لنجاحهم فى إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين إستقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر.