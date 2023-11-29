نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد مواعيد مترو الخط الثالث ساعة إضافية أيام الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة “آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو”، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا.

ويتم تطبيق القرار بداية من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد.

ويأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

وتتميز شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بالتجاوب مع جمهورها من العملاء وإدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة.

ويخدم الخط الأخضر الثالث عدد من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.