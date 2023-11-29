نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد.. مصدر بالآثار يوضح حقيقة السماح بالاحتفالات في قاعة التكية المولوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأقاويل المتضاربة حول السماح بإقامة الأفراح في قاعة التكية المولوية الأثرية بمنطقة السيوفية.

وأوضح مصدر بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج"، أن القرار يسمح بعقد القران فقط وليس إقامة الأفراح في التكية المولوية، وصدر القرار لتنظيم إجراءات عقد القران من ناحية عدد المعازيم والمقاعد وخلافه.

وأكد المصدر أن هناك مكانين في التكية المولوية مسموح فيهما بعقد القران، أولهما القاعة والثاني في الحديقة، وأغلب ما يتم عقده يكون في حديقة التكية المولوية.

وكانت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قد وافقت في 8 نوفمبر الجاري على قرار يتضمن السماح بإقامة الحفلات في التكية المولوية والتي تعد من الآثار الإسلامية الروحانية الهامة في منطقة السيوفية الأثرية بالقاهرة، وهو القرار الذي أثار العديد من الاعتراضات وكان ضمن أول المعارضين للقرار الدكتور حجاجي إبراهيم رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا الأسبق، هو من قام بتسجيل التكية فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية وكان مكلفًا بالإشراف الأثري على كافة أعمال البعثة الإيطالية بالتكية المولوية.

وعارضت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان القرار من منطلق أن المكان هو روحاني بحت ولا يناسب معه مسألة إقامة الأفراح.

وأعلن ريحان أن قيادات وزارة السياحة والآثار استجابت للحملة وألغت قرارها السابق والصادر في 8 نوفمبر الحالي والمشتمل على إقامة الأفراح وعقود القران داخل كلًا من قصر الأمير طاز والتكية المولوية على أن تكون الفعاليات تحت إشراف المنطقة الأثرية، بحيث تخرج التكية المولوية من هذا القرار.

رد المنطقة الأثرية

فيما نشرت نجوى مكاوي مدير بمنطقة آثار الخليفة على صفحتها الشخصية، أنه بالفعل صدرت موافقه الرسميه من أعلى جهة أثرية علي إقامه عقد القران في قصر الأمير طاز ومسرح الدارويش «التكية المولوية» بشارع السيوفية وهو ما يؤكد أن القرار لا يزال ساريًا حتى الآن.

لماذا معارضة القرار؟

وعن حيثيات هذه المعارضة لهذا القرار قال الدكتور حجاجي إبراهيم محمد إن استخدام قاعة للذكر كقاعة أفراح أمر مرفوض لتنافيه مع وظيفتها ودورها الروحانى الفلسفي، فهى طريق الروح والتصوف، وأن كل شيء بالوجود يسبح لله ويدور حول المركز في حركة دائرية، حيث نجد أن القاعة الأساسية أو المسرح به 12 عمودًا على أسماء الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة وبها رقم ثمانية دلالة على أبواب الجنة الثمانية وحملة العرش الثمانية.

وتقع القاعة فوق حمام السيدات الذي يستخدم الماء الساخن دلالة على أن عرش الرحمن فوق الماء وصالة فوق الماء، وقبة الساحة مزينة برسوم وصور جميلة لعصافير وطيور دلالة على فناء جسد الدرويش وتحليق روحه في الفضاء بعد انطلاقها، وشجر السرر يرمز للخلود ورائحته العطرة تغطي على رائحة جثث الموتى، والصبار بالمقابر على عادة المصريين من آلاف السنين كرمز للخضرة والحياة والبعث ومقاومة الفناء، وأعلى المسرح توجد لوحات خطية أشهرها "يا حضرت مولانا قدس سره" كتبها الخطاط التركي الشهير "عزيز رفاعي" الذي جلبه الملك فؤاد.

ويوضح الدكتور حجاجى إبراهيم أنه اختلف مع وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني وكانت الآثار تتبع الثقافة حين أراد توظيف التكية المولوية مثل قصر المانسترلي وهذا لا يليق بقاعة للذكر.

وعن أهمية التكية ومكانتها الدينية يوضح الدكتور حجاجي إبراهيم المسؤول عن التكية منذ أن كان مفتشًا للآثار 1977 أن مؤسس التكية مولانا "جلال الدين الرومى"، أما منشىء الأثر فهو "الأمير سنقر السعدي" أحد أمراء دولة الناصر محمد بن قلاوون وقد أنشأه عام 721 هـ، 1321م وبنى لنفسه ضريحًا كي يُدفن فيه، كما بنى ضريحًا آخر للعالم الصوفي "سيدي حسن صدقة" ويشاء القدر أن يقوم أحد أتباع "سنقر" ويُدعى "قيسون" بالوشاية به لدى السلطان الناصر محمد بن قلاوون فيطرده من مصر إلى طرابلس بالشام ويموت هناك، أما "سيدي حسن صدقة" فكان بمثابة الشقيق الروحي في التصوف للقطب الصوفي الكبير سيدي "أحمد البدوي" وضريحه في طنطا بوسط الدلتا، واعتاد الأثريون أن يطلقوا مسمى "مشهد" على مدافن آل البيت، و"ضريح" على مدافن الصوفية و"مدفن" على مدافن الناس العاديين، وعائلة "سيدي حسن صدقة" تعود جذورها لنابلس بفلسطين، وأقامت بين القاهرة و"شبشير" و"تلا" و"المحلة".

ألحق سنقر السعدي بالضريح مدرسة وملجأ للأرامل والمطلقات والعجائز ولأن ثقافتنا المتوراثة كانت ضد إلحاقهن بالملاجىء تعطلت وظيفتها هذه لقرون، فقلب "سنقر" وظيفتها من ملجأ إلى مدرسة، وظلت المدرسة مستخدمة حتى حضرت "طائفة المولوية" إلى مصر، وهم الدراويش أتباع مولانا جلال الدين الرومي، فاستوطنوا بالمكان وأقاموا احتفالاتهم به وهي احتفالات بحركات دائرية ذات رموز فلسفية خاصة.

جدير بالذكر أن مولانا جلال الدين الرومي كان فقيهًا عاديًا حتى التقى بالصوفي "شمس تبريزي" فعلمه طريق الروح والتصوف وأخبره أن كل شيء بالوجود يسبح لله ويدور حول المركز في حركة دائرية، من هنا احتفلت الطريقة المولوية بهذا التعبير الجسدي الدائري وأدخلت رموزها الخاصة، فالطربوش فوق رأس الدرويش هو عنوان على "شاهد القبر" فوق الجسد الفاني ويسمى "القاووق" والجبة هي "التابوت" واللون الأبيض دلالة على الكفن بلونه الأبيض، وعندما يرفع الدرويش يده لأعلى عند الأداء الحركى فمعناه أنه يتلقى الهبات من السماء وعندما يهبط بها لأسفل يعني أنه يقدم العطايا للناس.

وينوه الدكتور حجاجى إبراهيم إلى أن المولوية طريقة مشهورة في تركيا إلى اليوم وقد حضرت إلى مصر أكثر من مرة لتقديم حفلاتها، وقد طور المصريون كعادتهم الطريقة وقلّدوها كما فعل "أولاد أبو الغيط" و"فرقة التنورة" وقد خلّف جلال الدين الرومي مؤلفات كثيرة أشهرها "المثنوى" المطبوع في 6 مجلدات بتحقيق الدكتور شتا.

وشهدت التكية أول مؤتمر للموسيقى العربية في مصر عام 1932 وقد جمعت اسطواناته من المرحوم عبد العزيز عناني بناءً على توصية الموسيقار الراحل عبد الحميد توفيق زكي، وظلت المولوية بالتكية حتى قامت الثورة عام 1952 فطردوا منها، ولم يكن المكان مسجلًا كأثر وتم تسجيله واختارته المستشارة الثقافية الإيطالية " كارلا ماريا بورى" لترميمه واختارت المرمم " فان خوري" واختارت مفتش الآثار المرافق لأعمال الترميم رئي الجانب المصرى الدكتور حجاجى إبراهيم منذ عام 1977 وبالفعل نجح المكان في تخريج دفعات عديدة من المرممين، وظل يقوم بدور وظيفي كدار مسنين حتى سنة 1984 وتحول إلى مركز للآثار الإيطالية وبعثاتها في مصر، وبين الحين والآخر يشهد حفلات روحية لفرقة المولوية التركية.