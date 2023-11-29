أخبار مصرية

الصحة تكشف حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة ثابتة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الفيروسات المنتشرة هي عبارة عن مجموعة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وهم مجموعة فيروسات الأنف، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس كورونا المستجد، وفيروس نظير الإنفلونزا، والفيروس الغدي، وفيروس ابشتاین بار.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميعهم فيروسات تنفسية يتشاركوا في الأعراض وهي، العـطس، الحمى الخفيفة، الصداع، التهاب الحلق، آلام العضلات، انخفاض الشهية، موجها المواطنين بأخذ لقاحات الإنفلونزا لحمايتهم من الفيروسات المنتشرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مضيفًا أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا