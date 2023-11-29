إعلان قائمة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المشمولين في إفراجات اليوم السادس من الهدنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:30 مساءً -

أعلنت حركة حماس، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل.

وضمت القائمة الأسيرات:

أسماء حسن أبو ابو تكفة (جبور) / الداخل

هنادي محمد جبر مكاوي (حلواني) /القدس

خديجة أحمد إبراهيم خويص /القدس

مريم محمود عبد السلام سلهب/ الخليل

سهير إسماعيل موسى برغوثي "ام عاصف"/ رام الله والبيرة

لما عبد المطلب ذيب الفاخوري (خاطر) /الخليل

رقية عبد الرحمن طه عمرو/ الخليل

عهد باسم محمد التميمي /رام الله والبيرة

آية شكري محمود شحادة/ الداخل

عدن عوده إبراهيم الطوري / الداخل

ف اطمة شاهر فارس بلعوم /الداخل

دانيه صقر محمد حناتشة/ رام الله

ندين منيف محمد الشبلي /الداخل

ريتا سليم حسين مراد/ الداخل

لنا نادر محمود أبو صلاح/ الداخل

الأسرى الأشبال:

عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم/ القدس

إبراهيم أحمد بدر زماعرة/ الخليل

عبدالرحمن ابراهيم محمد الرشايدة / الخليل

محمد أسامة مصطفى محاميد/ الضفة

اوس ربيع كايد خضر / جنين

نور الدين عامر احمد ابو جمعه / القدس

كرم غالب نصري الهريمي/ القدس

يحيى محمد مبتسم ارحيمه رام الله والبيرة

أحمد كمال أحمد العمور/ الخليل

نهاد محمد نهاد جاد الله / القدس

محمد وائل علي جاد الله / القدس

هارون هاني علي علقم/ القدس

عز الدين معتصم عمران طوطح/ القدس

مأمون عزيز عيسى فروخ/ الخليل

عبد الرحمن عمر عزات حنفيه/ جنين