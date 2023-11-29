نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية السياحة والبيئة.. انطلاق مهرجان BIRD لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة البيئة، ومحافظة بورسعيد، انطلقت، اليوم، فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الثانية والذي يُقام هذا العام بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، وبمشاركة عدد من الجهات من بينها الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومحمية أشتوم الجميل.

وأشار الأستاذ محمد سلامة إلى أن مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات هذا الحدث تأتي في إطار حرصها على الترويج للمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري حيث يهدف هذا الحدث إلى استحداث منتجات سياحية جديدة خاصة بمحافظة بورسعيد ومصر بصفة عامة، بالإضافة إلى نشر الوعي بمراقبة وتصوير الأنواع النادرة من الطيور المهاجرة والتي تعتبر محافظة بورسعيد من المحطات الرئيسية لها على المسار الدولي العالمي لهجرة الطيور من أوروبا لإفريقيا والعكس وذلك لما تتمتع به المحافظة من تواجد الكثير من أنواع الطيور النادرة ببحيراتي المنزلة والفلامينجو ببورفؤاد.

وأشارت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذا المهرجان بمثابة دعوة لكل هواة ومحترفي التصوير وعشاق البيئة والطبيعة للمشاركة في فعالياته وتصوير حدث هجرة الطيور في بورسعيد، وأضافت أن الهيئة شاركت في هذا الحدث بمكتب استعلامات (Information Desk) مزود بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية ولا سيما محافظة بورسعيد بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية والتي تم توزيعها على الحاضرين.

وتتضمن فعاليات الحدث إقامة معرض لصور الطيور الفائزة من مهرجان مراقبة وتصوير الطيور العام الماضي والذي سيستمر لمدة أسبوع، بالإضافة إلى فعاليات تصوير الطيور داخل بحيرة الفلامينجو ببورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل ببحيرة المنزلة والتي تستمر لمدة أسبوع.

كما قام الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتقديم دروع لكل من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، ورئيس جامعة بورسعيد تكريمًا وتقديرًا لجهودهم في تنظيم هذا الحدث، وشهادات التقدير لمجموعة العمل المنظمين للحدث.