مجلس الدولة يحدد المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 05:34 مساءً - نوهت وحدة التعيينات بمجلس الدولة، عن أن تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصرًا على المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة، فقط لا غير.

كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، حدد شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعيينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بألا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

