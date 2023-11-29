مد ساعات تشغيل المترو الخميس المقبل حتى الواحدة صباحًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال يوم الخميس المقبل فقط لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا.

وكشفت أنه سيتم تطبيق القرار بداية من يوم غد الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة.