نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس غدا الخمي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس، غدا الخميس، حيث تشهد البلاد طقس سيئ، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

حالة طقس غدا الخميس

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأوضحت، هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدد من الظواهر الجوية وتتمثل في شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا وخاصة عند الخروج في الصباح الباكر بسبب برودة الأجواء خاصة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا الخميس

وعن درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي سياق منفصل، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بمعظم المحافظات المصرية، لافتة إلى أننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية مع اعتدال سرعات الرياح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارًا، وتكون الأجواء لطيفة تمامًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تمامًا على جنوب البلاد، بينما يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلًا خاصة بالمدن الجديدة والمناطق الصحراوية، وتكون الأجواء باردة على معظم انحاء الجمهورية.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة بنحو درجتين لـ 3 درجات، مشيرة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، والتي تتلاشي فور سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن هذا الطقس المستقر مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مناشدة بارتداء الملابس الشتوية حال الخروج في الصباح الباكر والساعات المتأخرة ليلًا لعدم الإصابة بنزلات البرد، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار لكون فصل الخريف يشهد تغير سريع في حالة الطقس.

لا يوجد أي فرص لتساقط الامطار خلال 73 ساعة قادمة

وشددت، على أن أغلب المحافظات بها استقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، موضحة أن المناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر دافئة ويمكن الاستمتاع بالأجواء بها خلال الأيام الحالية، لافتة إلى أنه لا يوجد أي فرص لتساقط الامطار خلال 73 ساعة قادمة تؤثر على الأنشطة اليومية.