معتز الشناوى: يجب أن يعرف المجتمع الدولي دوره في حماية المدنيين وإيقاف اعتداءات الاحتلال فورًا

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أحمد جودة - القاهرة - طللب الدكتور معتز الشناوي الكاتب الصحفي، بسرعة إيقاف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وباضطلاع المجتمع الدولي بدوره في حماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فاعليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، بنقابة الصحفيين.

وقال في كلمته: “للأسف لازالت القضية الفلسطينة عالقة ولم تُحل، ولم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، سواءً في تقرير المصير، أو فى العيش بأمان على كامل أرضه، فلا زالت الأرض مُحتلّة، وأصبح المشهد اليوم فب 29 نوفمبر 2023، عبارة عن صورة دامية لعشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من نصفهم إما نساءً أو أطفال، ضحايا الاعتداء المستمر منذ 49 يومًا، فأين ضمير العالم؟ أين المشاركين بالسكوت وأمامهم الآلة العسكرية للاحتلال، تدمر المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين؟".

وأضاف: “اليوم ومع ذكري اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، يواجه الشعب الفلسطيني المحتل، خطر الإبادة الجماعية، ولم يواجه المعتدين أي محاكمة دولية”.

وشدد “الشناوي” على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره، ويحمي المدنيين وفقًا لاتفاقية جنيف، وضرورة أن تعود فلسطين كدولة عربية حرة مستقلة.