نقيب الصحفيين: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي بالتزامن مع استشهاد الآلاف

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن صمود الشعب الفلسطيني غيّر معادلة الحرب بشكل كامل، على الرغم من كل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضدهم، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، يأتي بالتزامن مع استشهاد الآلاف منهم، وصمود الشعب الفلسطيني ضد آلة الحرب الصهيونية المجرمة.

وأضاف أن وقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، رسالة اليوم للعالم أجمع، إضافة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثة دون توقف.

جاء ذلك خلال ندوة نظّمتها نقابة الصحفيين عن "تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني"، وذلك عقب وقفة تضامنية نظّمتها نقابة الصحفيين ولجنة المرأة، تضامنًا مع نساء وأطفال فلسطين.

وأكد "البلشي" أنه على الرغم من كل الممارسات، نستعيد روح القضية الفلسطينية بفضل صمود الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل بناء دولته واستعادتها مرة أخرى.