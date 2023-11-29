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هل انتشر فيروس جديد في مصر؟.. "الصحة" تحسم الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي فيروسات جديدة منتشرة حاليا في مصر.

وكشف المتحدث في بيان رسمي، أن هناك مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بمصر حاليا، وهي:

- مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses.

- الإنفلونزا.

- الفيروس المخلوي التنفسي.

- فيروس كورونا المستجد.

- فيروس نظير الإنفلونزا.

- فيروس الغدي ابشتاین بار.
ولفت المتحدث إلى أن الفيروسات التنفسية تشترك في نفس الأعراض، وهي: “العطس، والحمى الخفيفة، والصداع، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وانخفاض الشهية”.

ونصح الجميع بأخذ لقاحات الإنفلونزا لحمايتهم من الفيروسات المنتشرة.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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