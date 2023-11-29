نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل انتشر فيروس جديد في مصر؟.. "الصحة" تحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي فيروسات جديدة منتشرة حاليا في مصر.

وكشف المتحدث في بيان رسمي، أن هناك مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بمصر حاليا، وهي:

- مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses.

- الإنفلونزا.

- الفيروس المخلوي التنفسي.

- فيروس كورونا المستجد.

- فيروس نظير الإنفلونزا.

- فيروس الغدي ابشتاین بار.

ولفت المتحدث إلى أن الفيروسات التنفسية تشترك في نفس الأعراض، وهي: “العطس، والحمى الخفيفة، والصداع، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وانخفاض الشهية”.

ونصح الجميع بأخذ لقاحات الإنفلونزا لحمايتهم من الفيروسات المنتشرة.

