أستاذ علوم سياسية عن تصويت المصريين بالخارج: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية رسالة سياسية للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 11:28 مساءً -

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة سياسية للخارج، مؤكدة إن تصويت المصريين بالخارج ضربة البداية لاستقرار مصر.

وأضافت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، في تصريحات مع الإعلامية لما جبريل، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "في كل ظروف تمر بها الوطن لابد من تغليب مصلحة الوطن في ظل تنامى التحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى".

وتابعت: "المصريون في الخارج يعرفون الضربة الأولى للانتخابات، ولابد أن يؤكدوا أنهم مع مصر".

وأشارت إلى أن مصر لها أهمية استراتيجية ليس على المستوى الإقليمى فقط بل على المستوى العالمى في ظل تصاعد الأزمات العالمية سواء الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة غزة، ومصر دائما تكون في بؤرة الاهتمام بكل الأحداث الهامة التي يشهدها العالم.