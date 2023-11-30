حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 1-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-12-2023

مهنياً: يمنحك القمر في برجك هذا اليوم توازن وهدؤ ووضوح بالروءية يوم للحركة السريعة للثقة المتزايدة لتعزيز الروابط وتمتن الأسس مدعوما من الكواكب التي تساعدك وتمنحك الطاقة والحماس والسفر بنفسك والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتياز ممسك بزمام الأمور مثل ما تريد.

عاطفياً: لا تتردّد في مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه، والتعبير عن حبك العميق له

صحياً: مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إلى أصدقاء جدد يحثونك على مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-12-2023

مهنياً: بالرغم من انتقال المر يخ من العقرب الى القوس الا انك سوف تعاني من يوم متعب يحمل نزاعات احتجاجات واعتراضات مهنية وقد تتعثر في مفاوضات حاول ان تبحث عن حلول منطقية ومن مصلحتك ان تخفف الضغوطات تحلى بالصبر وتفادى القسوة في الأحكام وحاول أن تهتم أكثر في التفاصيل أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك

عاطفياً: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب لكنه عابر، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما والعودة إلى سابق عهدكما

صحياً: خير الأمور الوسط، فلا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان، حذار

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1-12-2023

مهنياً: مشغول تهتم بأعمالك وتلاحقها بدقة ولا تتسرع في احكامك وتحاول ان تشرح بدقة وجهة نظرك فانت منفتح ومؤثر على محيطك والاطراف حولك كذلك قد تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقاً

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر

صحياً: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-12-2023

مهنياً: يوم ضاغط يجعلك تتحمل اعباء ليست من اختصاصك..خفف القرارات العصبيةوانتبه من النقاشات المتسرعة واحرص على شركاءك ووثق عقودك ولاحق امورك بنفسك وحاول ان تكون متوازن في قرا اتك كي لا تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بك

عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك

صحياً: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعاً ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 1-12-2023

مهنياً: يوم جيد توظف طاقاتك كما يجب تحلل وتبحث وتطور حياتك الحظوظ نارية مساعدة من المثلث الفلكي الناري الذي يجعل منك الرقم الصعب في هذه المعادلة الفلكية ما يخلق حولك طاقة إيجابية لذلك توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية فائقة، وقد توظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء

عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجياً. إذا كنت مهتماً به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه

صحياً: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً ويحرك الدورة الدموية

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 1-12-2023

مهنياً: تضع في هذا اليوم الجيد حجر الاساس في مشروع عملي وتعيد النظر بامورك وتفكر في سفر يغير حياتك وتحل أغلب مشاكلك خاصة امورك التي تتعلق بقضايا قانونية او بوالص تامين ما يجعلك تطل ّ على مجموعة من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة

عاطفياً: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1-12-2023

مهنياً: يوم متعب تدخل في نقاشات ما يجعلك مشتت الفكر حاول ان تحاور من يهمك امره بهدؤ ولا تدخل في مواجهات صعبة لان خصمك قوي وانت محتاج لحماية لذاك فكّر ملياً قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيراً والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه

عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما

صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 1-12-2023

مهنياً: يوم ملائم جداً للانطلاق بالأعمال المهمة، سفر تفاؤل فرص للنجاح الحظوظ مساعدة لتبدأ جديد لذلك عليك ان تكون منتظماً وفعالاً وعملياً، وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة

عاطفياً: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه

صحياً: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات

حظك اليوم برج القوس الجمعة 1-12-2023

مهنياً: اجواء نارية جيدة تحاول فيها التوفيق بين عملك وواجباتك الإجتماعية يزم مميز يحمل اخبار سعيدة وظروف تساعدك وتلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 1-12-2023

مهنياً: اغلب مشاكلك اليوم نفسية قيل وقال يوم طويل يحمل اقوالا أكثر من الأفعال حاول ان تكون حريصا على الصمت ولا تتسرع وإياك والوقوع في الأعباء والمسؤوليات، ولا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة!

عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها

صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 1-12-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل حالة من الاندفاع والحماسة التي ستفيدك في العمل فانت نشيط وحضورك لافت، ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة، لكن لا تضيّع الوقت بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب اولوياتك

عاطفياً: مزيد من العراقيل في طريق تصحيح العلاقة بالشريك، لكن الإرادة موجودة وهذا مهمّ للمحاولة مجدّداً، فلا تيأس

صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنّها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-12-2023

مهنياً: تتطور الأمور المهنية لصالحك في هذا اليوم الإيجابي يوم مالي بامتياز مع وجود القمر في البيت الثاني بيت المال ما يجعلك تناقش امورا مالية حاول أن تخفف الاسراف الذي قد يوقعك في مضايقات مالية وعليك أن توازن بين مدخولك ومصروفك.

عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك، ويكون على أتمّ الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد

صحياً: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها