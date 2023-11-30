نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجوائز 30 ألف جنيهٍ.. بطولة لـ“الصحفيين” وأبنائهم للشطرنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف وكيل النقابة، عن تنظيم بطولة الصحفيين للشطرنج (التقليدى والإلكتروني) بجوائز مالية 30 ألف جنيهٍ، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، ورعاية اتحاد الرياضات الإلكترونية، ضمن فاعليات مهرجان ( العين أوفرسيس الدولي) للشطرنج، الُمقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة (صالة رقم 4)، والذي تنظمه أكاديمية عدلي للشطرنج، تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تقام البطولة يوم السبت الموافق 2 ديسمبر، ويبدأ التسجيل بداية من الثانية عشر ظهرًا، وتبدأ المباريات في تمام الواحدة ظهرًا.