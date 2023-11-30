حازم عمر داعيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "انزل وشارك واختار رئيسك"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 12:36 مساءً - دعا المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه عمر رسالة إلي جموع الناخبين، في تصريحات صحفية، قائلًا: "أقول للناخب أعط صوتك لمن تثق أن لديه رؤية، وانزل وشارك واختار ما تريد، ولا تترك فئة قليلة تفرض عليك من سيأتى رئيسا لك فى الفترة المقبلة، بل انزل واختار رئيسك".

وشدد عمر على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا:" نحن نبنى دولة، فهل يمكن توقيف بناء الدولة، والانتخابات بناء للبنية التحية الديمقراطية، ومن لا يتعلم من أخطاء الماضى لا يلوم إلا نفسه، وعمره ما يتقدم، والانتخابات الرئاسية ليست تنافس على حب مصر وعلى العطاء والعمل الوطنى، ونحن نضع البدائل ونرسخ من تعميق الديمقراطية".

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية، وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، والأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:

- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.

- حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.

- حافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين.

- التأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق.

- خاتم اللجنة الفرعية.

- عدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري.

- الأدوات المكتبية اللازمة من أقلام ومظاريف وأوراق وختامة.

- حقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية.

- جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع.

- كعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.