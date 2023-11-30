وزير الري: تصنيف المنشآت المائية بإجمالي 47 ألف منشأ

أحمد جودة - القاهرة - لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال

أكد الدكتور هاني الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم تصنيف كافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات وذلك طبقا لحالتها الفنية، لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وأوضح سويلم أن المنشآت المائية التي تم حصرها وتصنيفها اشتملت على ( القناطر - الاهوسة - مصبات النهاية - البوابات - السحارات - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات - البوابات والهدرات والبدلات - الكباري ).