نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإجمالي 9700 بوابة.. وزير الري يستعرض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالي حوالى ٩٧٠٠ بوابة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال الإجتماع، أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، بهدف أن تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقًا للإحتياجات الفعلية للترعة، وباعتبار ذلك أحد أهم أدوات التحول من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات.