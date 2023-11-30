نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات بطولة التنس التي أقيمت بجامعة القاهرة خلال الفترة من ٢١ - ٢٣ نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" بمشاركة (١٣٤) طالبًا وطالبة من ٢٨ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية و(٥٢) مشرفًا ومشرفة ومدربًا و(١٣) حكمًا من الاتحاد المصري للتنس الأرضي.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

☆ سباقات الفردي طلاب:

المركز الأول: عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.

المركز الثاني: زياد حامد عبدالمنعم - الأكاديمية العربية

المركز الثالث: مجد حسين أبوالعز - الجامعة الكندية.

المركز الثالث مكرر: مصطفي أحمد عبدالحميد - الجامعة الألمانية.

☆ سباقات الفردي طالبات:

المركز الأول: بسملة إبراهيم أبوطالب - الأكاديمية العربية.

المركز الثاني: ناتالي بولس مختار - الأكاديمية العربية.

المركز الثالث: ملكة مصطفي سالم - جامعة القاهرة.

المركز الثالث مكرر: لمي أيمن نبيل - جامعة مصر الدولية.

☆ سباقات الزوجي طلبة:

المركز الأول: زياد حامد عبدالمنعم، عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.

المركز الثاني: يحيى ياسر عزت، يحيى عزب محمد - جامعة القاهرة.

المركز الثالث: مروان جمال نور، فتي أكمل محمد - الجامعة البريطانية.

المركز الثالث مكرر: طارق عثمان زكي، عبدالله أيمن مصطفي - التعليم العالي.

☆ سباقات الزوجي طالبات:

المركز الأول: ملكة مصطفي سالم، ندي هشام فؤاد - جامعة القاهرة.

المركز الثاني: بسملة ابراهيم أبوطالب، ملك طارق عباس - الأكاديمية العربية

المركز الثالث: ملك مجدي عباس، مريم جورج ميخائيل - الجامعة الألمانية الدولية.

المركز الثالث مكرر: هنا مدحت الديب، نور أحمد سرحان- الجامعة الألمانية.