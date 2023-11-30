شكرى يدعو حضور مؤتمر cop28 للوقوف دقيقة حدادا على ضحايا غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - دعا وزير الخارجية سامح شكرى حضور بمؤتمر الأطراف كوب 28 المنعقد في الإمارات العربية المتحدة، إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة.

انطلقت فى مدينة "إكسبو دبى بالإمارات، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتى تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "COP28" سجل عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء يصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، ما بين وزراء وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب؛ للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

وأضافت أن COP28 يشكل منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.