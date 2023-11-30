ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تم بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأنه تم تمديد الهدنة الانسانية في قطاع غزة، بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد.

وأوضح أن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن 30 فلسطينياً، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن من مزيد الأسري والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة، موضحا أن الجهود المصرية القطرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.

وأكد ضياء رشوان أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الانسانية اليوم، معلنا أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة.