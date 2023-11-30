وفد من البرلمانيد العربي يصل شمال سيناء لمتابعة جهود مصر لدعم الفلسطينيين في غزة ) صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،اليوم،وفد من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء،في حضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأكد المحافظ على أن المساعدات تصل إلي محافظة شمال سيناء عبر ٣ محاور وهي الطريق البري ومطار العريش البحري ومطار العريش الدولي.

بدوره ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين.

ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء علي الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن زيارة وفد البرلمان العربي إلي شمال سيناء ،تفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة