نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه وضعفها لمدة ٨ ساعات بعدة مناطق بفيصل غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، إنه ا تقوم بتنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، ويستلزم الامر القيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع الامر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساءا يوم الجمعة 1 ديسمبر2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 2 ديسمبر 2023.



وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص2 وصلاح ابو حسين3 والمنشية بحي الهرم.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.



كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة اي معوقات علي الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.