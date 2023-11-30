نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يشدد على صيانة البوابات الواقعة بنهايات الترع بمختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موقف بوابات النهاية بالترع "مصبات الترع"، لضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وشدد سويلم، خلال الإجتماع على أهمية صيانة هذه البوابات نظرًا لأهميتها في الحفاظ على منسوب المياه بالترعة وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف.