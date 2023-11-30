الصحة تحذر من الفيروس التنفسي المخلوي.. اعرف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:37 مساءً - ردت وزارة الصحة والسكان، على المخاوف المرتبطة بـ الفيروس التنفسي المخلوي، مؤكدة بشكل حاسم، أنه ليس خطيرًا.

ونصحت الوزارة، جموع المواطنين بالحفاظ على صحتهم، والانتباه إلى أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، مع ضرورة سؤال الطبيب عن العلاج المناسب.

الفيروس التنفسي المخلوي

وكشف الوزارة عن فترة حضانة الفيروس التنفسي المخلوي، مؤكدة أنها تمتد من 4 إلي 6 أيام فقط، مؤكدة أن فترة التعافى من الفيروس عند الإصابة به من أسبوع إلى أسبوعين، وأعراض المرض هي ارتفاع درجة الحرارة، والعطس، وضيق في التنفس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة للوزارة تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام، وهى نفس المعدلات المسجلة فى بدايات فصل الشتاء خلال الأربع أعوام الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء لتقديم كل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسى، وكل الحالات المترددة على المستشفيات التى تعانى من أعراض الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم تكثيف تواجد الأطباء والتمريض والصيادلة مع توفير كامل الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع تطعيم كل أعضاء الفريق الطبى ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية.